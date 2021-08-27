Назван главный организатор водной блокады в Крыму

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал главного, по его мнению, организатора водной блокады в Крыму. Им является глава администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Фикс заявил РИА «Новости», что Сенченко был непосредственным исполнителем и самым главным действующим лицом.

«Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет», — отметил парламентарий.

Вице-спикер рассказал, что, будучи временно исполняющим обязанности замглавы администрации президента Украины в 2014 году, Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала, а потом этот замысел реализовал.

Фикс добавил, что собраны данные о причастности и поддержке перекрытия канала рядом украинских политиков. В частности, речь идет о бывшем президенте Украины Петре Порошенко и лидерах запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафе Джемилеве и Рефате Чубарове.

Следственный комитет 24 августа открыл уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Экоцид — это уничтожение растительного и животного мира, отравление водных ресурсов атмосферы, а также другие действия, которые могут привести к экологической катастрофе. Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что имена причастных к водной блокаде полуострова уже установлены, а сведения об их преступных деяниях собраны.

Крым начал испытывать трудности с пресной водой после того, как Украина в 2014 году в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который идет от Днепра. Вопрос решался за счет подземных источников и хранилищ, однако в прошлом году они сильно обмелели. В связи с этим власти некоторых городах ограничили подачу воды.

Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. На это выделено около 50 миллиардов рублей.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.