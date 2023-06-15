Общество 15 июня 2023, 07:50 Назван главный фактор риска для российской экономики Глава «Эксперт РА» Чекурова: рецессия является главным фактором риска для экономики РФ Freepik

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Мировая рецессия может ударить по ценам на российский экспорт, поэтому станет главным вызовом для экономики страны, даже если будет относително мягкой. Об этом РИА «Новости» рассказала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова на полях Петербургского международного экономического форума.

«На наш взгляд, основным риском является усиление глобального замедления и удар по ценам на наш экспорт», — заявила она.

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Чекурова добавила, что экспортные поступления уже снизились по сравнению с прошлым годом. Однако если к прошлогодним рискам российская экономика уже успела адаптироваться, то возможная рецессия нанесет новый удар, сказавшись как на компаниях, так и на потребителях и спросе.

Тем временем США в очередной раз угрожают дефолтом по госдолгу. Как заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, дефолт может приведет к серьезным экономическим проблемам во всем мире. Он возложил ответственность за этот кризис на республиканцев.