Назван фрукт для борьбы с морщинами | 360°

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Назван фрукт для борьбы с морщинами

Диетологи Хуба и Урселл: сливы помогают в борьбе со старением благодаря витамину С

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Из всех фруктов для борьбы с процессами биологического старения наиболее полезны сливы, считают британские диетологи Хасия Аль Хуба и Аманда Урселл. Мнением специалистов поделился Infox.ru.

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Слива помогает замедлять процессы старения благодаря высокому содержанию в ней витамина С, считают врачи. Регулярное употребление этого фрукта способствует замедлению образования морщин и птоза и в целом улучшает состояние кожи.

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