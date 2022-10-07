Назван фрукт для борьбы с морщинами | 360°

Общество 07 октября 2022, 17:21 Поделиться Telegram

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Viber Назван фрукт для борьбы с морщинами Диетологи Хуба и Урселл: сливы помогают в борьбе со старением благодаря витамину С

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Из всех фруктов для борьбы с процессами биологического старения наиболее полезны сливы, считают британские диетологи Хасия Аль Хуба и Аманда Урселл. Мнением специалистов поделился Infox.ru.

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Слива помогает замедлять процессы старения благодаря высокому содержанию в ней витамина С, считают врачи. Регулярное употребление этого фрукта способствует замедлению образования морщин и птоза и в целом улучшает состояние кожи.

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