Назван элемент гардероба, спасающий от грусти

Психологи считают, что одежда с цветочным принтом, будь то брюки или короткий топ, способна спасти от грусти. Яркие элементы в нарядах помогут разбавить и украсить любой гардероб. Об этом написал Vogue.

Цветочные принты ввели в моду хиппи. Вписать вещи с их наличием можно практически в любой стиль, даже в офисно-деловой, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на стилистов.

Лучше всего миксовать наряды. Например, брюки с цветами можно надевать с бежевыми или розовыми топами, или с небесно-голубыми футболками. Либо, наоборот, топ с принтом сочетать с бежевыми брюками. Под такой наряд отлично впишутся остроносые ботинки или лоферы.