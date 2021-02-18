Назван эффективный способ очистить грязную посуду

Назван способ легко очистить пригоревшую посуду. Для этого нужен кетчуп. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Достаточно нанести соус на места, которые нужно очистить, и оставить на пару часов. После этого надо смыть кетчуп губкой. Посуда снова станет чистой и блестящей, при этом не останется никаких царапин.

Ранее фермеры дали советы, как выбрать самые вкусные и свежие яйца.

Чтобы определить свежесть яйца, вовсе не обязательно его разбивать. Во-первых, его можно опустить в воду. Если оно не тонет — значит, оно не свежее. Также нужно осмотреть скорлупу: она должна быть чистой и без сколов.

Еще можно встряхнуть яйцо. Если слышно хлюпанье — значит, продукт не свежий. Кроме того, следует выбирать яйца поменьше. Крупные — от более взрослых кур, у которых уже могли начаться какие-то проблемы со здоровьем. К тому же мелкие яйца хранятся дольше.

При выборе перепелиных яиц также нужно осматривать скорлупу. Бледная и мягкая говорит о том, что яйцо не успело сформироваться. Вес упаковки с яйцами должен составлять 200-250 грамм. Если он меньше — это означает, что яйца начали сохнуть и лучше их не брать.