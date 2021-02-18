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    18 февраля 2021, 13:34

    Назван эффективный способ очистить грязную посуду

    Дарья Морозова

    Назван способ легко очистить пригоревшую посуду. Для этого нужен кетчуп. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Достаточно нанести соус на места, которые нужно очистить, и оставить на пару часов. После этого надо смыть кетчуп губкой. Посуда снова станет чистой и блестящей, при этом не останется никаких царапин.

    Ранее фермеры дали советы, как выбрать самые вкусные и свежие яйца.

    Чтобы определить свежесть яйца, вовсе не обязательно его разбивать. Во-первых, его можно опустить в воду. Если оно не тонет — значит, оно не свежее. Также нужно осмотреть скорлупу: она должна быть чистой и без сколов.

    Еще можно встряхнуть яйцо. Если слышно хлюпанье — значит, продукт не свежий. Кроме того, следует выбирать яйца поменьше. Крупные — от более взрослых кур, у которых уже могли начаться какие-то проблемы со здоровьем. К тому же мелкие яйца хранятся дольше.

    При выборе перепелиных яиц также нужно осматривать скорлупу. Бледная и мягкая говорит о том, что яйцо не успело сформироваться. Вес упаковки с яйцами должен составлять 200-250 грамм. Если он меньше — это означает, что яйца начали сохнуть и лучше их не брать.