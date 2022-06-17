Назван единственный регион России, в котором растут цены на аренду жилья

Цены на аренду вторичного жилья по всей России снижаются в связи с падением спроса, единственный регион, где ситуация обратная — это Сочи. Об этом ИА НСН рассказала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

Цены на аренду нового жилья колеблются и то растут, то снижаются. А вот снижение цен на аренду «вторички» наблюдается по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург.

«Везде стоимость аренды снижается, зимой в Москве однушку можно было снять за 50 тысяч рублей, сейчас — уже за 43 тысячи. В Сочи ситуация иная, там есть спрос. Это такое единственное исключение», — сказала эксперт.