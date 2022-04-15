Назван доход Мишустина и самого богатого министра России за 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заработал за 2021 год 18,3 миллиона рублей, оказавшись сильно позади главы Минмпроторга Дениса Мантурова, доход которого составил 704,7 миллиона рублей. Такие данные содержатся в опубликованных ими декларациях.

За 2020 год Мишустин заработал больше — почти 19,9 миллиона рублей. В пользовании у премьера есть земельный участок, дом площадью 861 квадратный метр, квартира в 141,6 квадрата.

Мантуров снова оказался самым богатым российским министром. Лидерство он удерживает уже третий год подряд. В его собственности четыре земельных участка, жилой и гостевой дома, квартира, четыре машиноместа и два автомобиля — Lada Vesta и Tesla X100D.

Самый небольшой доход — у министра просвещения Сергея Кравцова В 2021 году он заработал 9,6 миллиона рублей.