Цены в российских магазинах назвали стабильными

Стоимость продуктов стабилизировать в российских магазинах. При этом высокими остаются цены «борщевого набора», но урожай должен исправить ситуацию. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«С ценами все более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться — сдержать их. Только „борщевой набор“ сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь», — процитировала замглавы министерства газета «Известия».

По словам Евтухова, специалисты Минсельхоза анализируют ситуацию на мировых рынках на ближайшие восемь недель. Затем полученные данные передают Минпромторгу для дальнейших прогнозов.

«Понятно, что если в мире, например, произошла эпидемия у животных, вымерло поголовье, или из-за погодных условий не задался урожай, то эти факторы повлияют на себестоимость определенных видов продукции из-за возможного ее дефицита», — пояснил заместитель главы ведомства.

Он добавил, что сейчас не ожидается никаких перекосов по базовым продуктам. В ближайший месяц никаких изменений не должно произойти ни на локальном, ни на мировом рынке. Чтобы сильно не зависеть от ситуации в других странах, Россия принимает определенные меры. В качестве примера Евтухов назвал субсидирование и таможенно-тарифное регулирование.