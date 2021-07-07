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    07 июля 2021, 02:22

    Цены в российских магазинах назвали стабильными

    Дарья Бунякова

    Стоимость продуктов стабилизировать в российских магазинах. При этом высокими остаются цены «борщевого набора», но урожай должен исправить ситуацию. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

    Цены в российских магазинах назвали стабильными

    «С ценами все более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться — сдержать их. Только „борщевой набор“ сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь», — процитировала замглавы министерства газета «Известия».

    По словам Евтухова, специалисты Минсельхоза анализируют ситуацию на мировых рынках на ближайшие восемь недель. Затем полученные данные передают Минпромторгу для дальнейших прогнозов.

    «Понятно, что если в мире, например, произошла эпидемия у животных, вымерло поголовье, или из-за погодных условий не задался урожай, то эти факторы повлияют на себестоимость определенных видов продукции из-за возможного ее дефицита», — пояснил заместитель главы ведомства.

    Он добавил, что сейчас не ожидается никаких перекосов по базовым продуктам. В ближайший месяц никаких изменений не должно произойти ни на локальном, ни на мировом рынке. Чтобы сильно не зависеть от ситуации в других странах, Россия принимает определенные меры. В качестве примера Евтухов назвал субсидирование и таможенно-тарифное регулирование.