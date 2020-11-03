Телеведущая Дана Борисова рассказала «360», что ее 13-летняя дочь Полина была избита отцом бизнесменом Максимом Аксеновым, когда пришла к нему в гости. Экзекуция произошла в присутствии его родителей, которые отказались вмешиваться в процесс воспитания.

Она уточнила, что до этого Полина не общалась с отцом и его родственниками два месяца. Их не устроила «развратная фотография» на аватарке.

«А там просто девочка в топике стоит перед зеркалом. Она фото поменяла. Отец пригласил ее в гости, обрадованная дочка взяла собачку и пошла. Через полтора часа в 22:30 прибежала в истерике, плакала. Рассказала, что папа стал ее оскорблять. Назвал жирной и страшной, остался недоволен тем, во что она одета и прической. Собачка опрокинула миску, и отец избил Полину ремнем. Родители его все это видели, но сказали, что „пусть отец сам тебя воспитывает“. Пока дочку избивали, они сидели в соседней комнате. Дочка вся в ушибах и ранах», — рассказал телеведущая.

Ранее в своем Instagram она сообщила о случившемся и заявила, что бывший гражданский муж уже не первый раз избивает их общего ребенка. Дана Борисова рассказала, что уже зафиксировала побои, обратилась к адвокатам и хочет добиваться наказания для отца Полины.