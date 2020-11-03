«Назвал жирной, страшной, а потом избил». Борисова рассказала об избиении дочери отцом
Она уточнила, что до этого Полина не общалась с отцом и его родственниками два месяца. Их не устроила «развратная фотография» на аватарке.
«А там просто девочка в топике стоит перед зеркалом. Она фото поменяла. Отец пригласил ее в гости, обрадованная дочка взяла собачку и пошла. Через полтора часа в 22:30 прибежала в истерике, плакала. Рассказала, что папа стал ее оскорблять. Назвал жирной и страшной, остался недоволен тем, во что она одета и прической. Собачка опрокинула миску, и отец избил Полину ремнем. Родители его все это видели, но сказали, что „пусть отец сам тебя воспитывает“. Пока дочку избивали, они сидели в соседней комнате. Дочка вся в ушибах и ранах», — рассказал телеведущая.
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🙏🙏❤️ Всем здравствуйте. Так страшно.Теперь и моя семья столкнулась с домашним насилием. В Пятницу дочка Полина вечером пошла в соседний жилой комплекс в гости к папе, бабушке и дедушке 🆘 Я уже рассказывала о своеобразии этой семьи, они всю жизнь живут вместе, Макс ни разу не был женат, и Полина его единственный ребёнок 🤷♀️ с порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнём 😨 ВАЖНО ‼️Бабушка и дедушка в этот момент находились Рядом, но когда он стал ее бить, ушли в другую комнату ⛔️, чтобы НЕ МЕШАТЬ ЕМУ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЁНКА. В результате такого ВОСПИТАНИЯ, у неё полосы от ремня по всему телу 🙅🏻♂️ и вывихнут палец на руке 🙏 И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? 🤔Подскажите, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ И КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЬЮ ⁉️И как наказать такого насильника? #данаборисова #домашнеенасилие #страшно #подросток #больно #насилиюнетоправдания
Ранее в своем Instagram она сообщила о случившемся и заявила, что бывший гражданский муж уже не первый раз избивает их общего ребенка. Дана Борисова рассказала, что уже зафиксировала побои, обратилась к адвокатам и хочет добиваться наказания для отца Полины.