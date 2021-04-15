«Ъ» назвал вакцину от коронавируса, которой привился Путин

Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. СМИ предположили, что глава государства вакцинировался «Спутником V».

Внимание прессы привлекло заседание попечительского совета Русского географического общества, которое провел Путин. Среди приглашенных на него оказался академик Александр Гинцбург, глава НИЦЭМ имени Гамалеи, где создали «Спутник V», написала газета «Коммерсант».

«И его присутствие только на первый взгляд казалось искусственным. Говорят же, что после прививки пациент некоторое время нуждается в наблюдении врача», — указано в материале.

Автор публикации нашел логичным, что «именно это наблюдение и происходит, так сказать, на наших глазах тоже».

«Это обстоятельство не оставляло сомнений в том, какую именно вакцину поставили Владимиру Путину врачи», — заключили в статье.

Глава государства сказал, что вторая прививка не вызвала у него побочных явлений. Достаточный иммунный ответ у Путина сформировался еще после первого введения препарата. Российский лидер заметил, что вакцинироваться стоит всем, даже уже переболевшим COVID-19.