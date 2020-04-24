Назначение пенсий и пособий упростили из-за коронавируса

Из-за всеобщей самоизоляции Пенсионный фонд России упростил назначение ряда пенсий и пособий. Все выплаты продлят без участия россиян, на них претендующих.

«Большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу», — говорится в сообщении на сайте ПФР.

Сейчас пенсии можно оформить онлайн через портал Госуслуг. Выплата назначается дистанционно благодаря данным, которые обязан предоставлять работодатель в информационную систему Пенсионного фонда. Если у человека нет возможности обратиться в ПФР электронно, сотрудники сами связываются с ним и получают согласие на оформление пенсии.

Также в ведомстве уточнили, что никто из Пенсионного фонда никогда не спрашивает ни персональные данные, ни тем более номер банковской карты с пин-кодом. «Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками», — подчеркнули в фонде.

Также в ПФР рассказали, что материнский капитал будут тоже оформлять автоматически. Это коснется тех семей, в которых ребенок родился после 15 апреля.