Общество 11 апреля 2023, 23:57 Назначение мер соцподдержки предложили упростить в России ТАСС: Минтруд РФ предложил упростить назначение региональных мер соцподдержки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минтруд России предлагает упростить назначение федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки. Об этом сообщил ТАСС.

По словам главы ведомства Антона Котякова, благодаря новому проекту «Социальное казначейство» россияне получают больше 40 федеральных мер поддержки без сбора справок.

Реклама

В случае принятия проекта будут четко определено, какие сведения при назначении мер соцподдержки можно получить путем межведомственного взаимодействия, а какие документы нужно предоставить непосредственно самому человеку.

Минтруд также предложил ввести предельный срок рассмотрения документов. Так, на регистрацию заявления будет уходить один рабочий день, получение межведомственных документов займет не больше двух дней, а извещение о назначении или отказе — один рабочий день.

Ранее Минтруд представил на портале нормативных актов новый профессиональный стандарт «Работник в области похоронного дела». В новом документе описали требования к образованию и обучению сотрудников ритуальных услуг.