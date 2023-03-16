Важное 16 марта 2023, 16:13 Назначение ежемесячной выплаты Героям России упростили Госдума приняла закон об упрощенном назначении ежемесячной выплаты Героям России РИА «Новости»

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Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об установлении беззаявительного порядка назначения ежемесячной денежной выплаты Героям России и Труда. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее выплаты Героям и членам семей умерших Героев назначили только после соответствующего письменного заявления. Новая норма позволит совершать выплаты без его подачи.

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Глава правительства России Михаил Мишустин уточнил, что получившим звание Героя не требуется предоставлять подтверждающие документы и подавать заявление, выплату назначат через единую систему взаимодействия между ведомствами.

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Отличившиеся граждане смогут выбрать, как получить ежемесячное поощрение — натуральной льготой или выплатой денежными средствами. Обратиться по этому вопросу можно через портал Госуслуг, по электронной почте или телефону.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что выплата полным кавалерам ордена Славы и Героям Российской Федерации составит 83 496 рублей.

Герои Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы получат 61 566 рублей ежемесячно.