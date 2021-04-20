Назначена дата рассмотрения жалобы Кокорина и Мамаева на приговор Мосгорсуда

Жалобы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда рассмотрят во втором кассационном суде общей юрисдикции 3 июня, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судебное заседание назначено на 3 июня, на 10:00», — процитировала сообщение «Газета.ru».

Напомним, что весной прошлого года кассационный суд посчитал необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в инциденте с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Помимо прочего, инстанция заявила, что Мосгорсуд не дал окончательную оценку показаниям свидетелей по драке, в которой пострадал водитель Виталий Соловчук.

Действия Мамаева защита просит переквалифицировать с умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений на первую часть этой же статьи УК РФ. В качестве наказания для футболиста просят штраф. При этом предполагается освобождение от его исполнения. Адвокаты хотят добиться оправдания по статье о побоях.

Юристы, которые представляют интересы Кокорина, запросили полную отмену вынесенного спортсмену приговора и отправку его на новое апелляционное рассмотрение. Футболист получил год и шесть месяцев колонии за хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью.