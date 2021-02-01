Назначена дата досрочных выборов мэра Якутска

«Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа „город Якутск“ предлагается 28 марта 2021 года», — приводит агентство слова Васильева.

Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке из-за состояния здоровья 11 января. Через три дня депутаты приняли ее решение. Сейчас пост и. о. мэра города занимает бывший первый заместитель главы Якутска Евгений Григорьев.

В конце января Авксентьева сообщила, что ее выписали из онкологического диспансера. Она поблагодарила персонал медучреждения за заботу и доброту и добавила, что планирует в ближайшие дни вернуться к работе.

Сардана Авксентьева стала первой женщиной, которая возглавила администрацию Якутска, в 2018 году.