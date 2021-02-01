Назначена дата досрочных выборов мэра Якутска
Досрочные выборы мэра Якутска состоятся 28 марта. За эту дату проголосовало большинство депутатов городского парламента, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской гордумы Николая Васильева.
«Датой для проведения досрочных выборов главы городского округа „город Якутск“ предлагается 28 марта 2021 года», — приводит агентство слова Васильева.
Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке из-за состояния здоровья 11 января. Через три дня депутаты приняли ее решение. Сейчас пост и. о. мэра города занимает бывший первый заместитель главы Якутска Евгений Григорьев.
В конце января Авксентьева сообщила, что ее выписали из онкологического диспансера. Она поблагодарила персонал медучреждения за заботу и доброту и добавила, что планирует в ближайшие дни вернуться к работе.
Сардана Авксентьева стала первой женщиной, которая возглавила администрацию Якутска, в 2018 году.