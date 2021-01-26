Назначен новый главный архитектор Анапы

С октября 2020 года Бронникова исполняла обязанности главного архитектора города-курорта, а 20 января остались позади все «бюрократические моменты». С этого дня Бронникова назначена на должность.

«Я — творческий человек и никогда не думала, что займу должность в государстве. Казалось, что невозможно совместить креативную работу с административной», — призналась она.

Тем не менее новый главный архитектор будет создавать комфортную городскую среду, развивать общественные пространства и туристические маршруты. По словам Бронниковой, исследовательская поездка в Норвегию не прошла для нее даром. Также она займется проектами мастер-планов территорий города, а в свободное время продолжит проектировать объекты для Анапы.

На эту должность Бронникову пригласил новый мэр Анапы Василий Швец. Он захотел видеть на таком посту именно творческого человека, написал сайт «Юга.ру».

Карина Бронникова окончила архитектурный факультет Кубанского государственного университета (КубГУ).С 2011 года она проектирует жилые и общественные здания. Бронникова работала главным архитектором в ООО «Роскомтехнология», преподавала в родном вузе. Также она сотрудничала с архитектурным бюро «BD Arch» в Болгарии, инжиниринговой компанией «Группа Промышленно-гражданского инжиниринга» в Краснодаре, проектными мастерскими «АТЭК» и «Южная Региональная Строительная Компания», проектном институтом «Крайжилкоммунпроект».