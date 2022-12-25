Общество 25 декабря 2022, 21:26 Назначен день операции Рогозина по извлечению осколка из шейных позвонков Экс-главе Роскосмоса Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря РИА «Новости»

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Бывший руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовится к операции по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке. Хирургическое вмешательство назначено на понедельник, 26 декабря. Об этом Рогозин рассказал в разговоре с ТАСС.

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. <…> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают, [как извлечь осколок]», — сказал бывший глава Роскосмоса.

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Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле со стороны ВСУ гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова-на-Дону не решились проводить ему операцию и направили его в Москву.

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Вместе с Рогозиным оказался ранен председатель правительства ДНР, бывший министр промышленности Ставропольского края Виталий Хоценко. Жертвами обстрела стали два человека. Один из погибших — помощник Рогозина Михаил Бридасов.

Почти все пострадавшие при обстреле вывезены в Ростовскую область. Такая мера нужна для снижения нагрузки на госпитали в Донецке, объяснил Рогозин.