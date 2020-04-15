Трамп решил больше не платить взносы в ВОЗ: у американского президента есть определенные претензии к организации из-за коронавируса. В России на решение главы Белого дома отреагировали с иронией.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Дональда Трампа «нашим человеком». Мнение о поступке американского президента она опубликовала в своем Теlеgrаm-канале.

«Наш все-таки человек. Тоже любит назло кондуктору», — написала Симоньян.

Президент США заявил, что не будет перечислять средства Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока ВОЗ не начнет расследовать ситуацию с коронавирусом. Ей в том числе предстоит выяснить, какие были допущены ошибки в реагировании на происходящее.

ВОЗ, по мнению Трампа, вовремя не предоставила данные об опасности коронавируса, вспышка которого началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция быстро распространилась по стране и вышла за ее пределы. Сейчас во всем мире около 1, 9 миллиона зараженных, скончались свыше 126 тысяч больных.