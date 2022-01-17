Наживающихся на ритуальных услугах предложили судить по отдельной статье

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко получила письмо с предложением ввести новую статью в Уголовный кодекс за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Его направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщил RT.

Орлов написал в своем обращении, что в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что родственники усопших получают сомнительные предложения от ритуальных агентств.

По его словам, им навязывают услуги по приобретению места для захоронения, которые положены по закону бесплатно.

«Прошу Вас оценить целесообразность введения в УК РФ новой статьи „Мошенничество в сфере ритуальных услуг“ с наказанием в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет за хищение или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, штрафа до одного миллиона рублей либо лишения свободы до восьми лет за аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тысяч рублей», — написал он.

Ранее «360» рассказывал, как предприниматели наживаются на чужом горе в ритуальном бизнесе. Они используют подкупы, ложь и даже стрельбу.