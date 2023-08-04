Общество 04 августа 2023, 10:27 Наземные этажи будущего офисного центра начали возводить на северо-западе Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

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Почти 1,7 тысячи новых рабочих мест создадут в 2025 году в районе Хорошево-Мневники после строительства офисного центра на улице Шеногина. Объект возводят в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Осенью 2021 года Москва заключила с ГК ФСК соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда, в рамках которого будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники», — уточнил он.

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По словам Овчинского, возводить объект инвестор начал в конце 2022 года. В настоящее время строители уже завершили фундаментные работы и приступили к возведению наземных этажей.

«Инвестиции в реализацию проекта составят 7,4 миллиарда рублей», — подчеркнул руководитель департамента.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Общая площадь бизнес-центра, включая подземный паркинг и наземную часть, составит свыше 70 тысяч квадратных метров. Около 50% офисных помещений займут девелопер и компании, входящие в его состав. Остальные площади будут сдаваться в аренду.

Проект офисного центра предусматривает разные типы рабочих мест и зон для взаимодействия, современное IT-оборудование, в том числе Face ID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг.

Разместят в здании не только помещения для офисов, но также кафе и магазины.

«Появление офисных помещений в жилых кварталах создает для района дополнительную ценность», — отметил директор по развитию коммерческой недвижимости группы компаний Сергей Пшеничников.

По его мнению, БЦ становятся точками притяжения деловой активности и решают задачи по качественному наполнению коммерческой инфраструктуры и развитию транспортной системы.