Эксклюзив 20 января 2023, 12:07 Назарбаеву удалось решить пять задач для развития Казахстана — Марков Марков: Назарбаев смог добиться роста уровня жизни в Казахстане после кризиса 90-х годов РИА «Новости»

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Роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в развитии страны можно назвать выдающейся, заявил «360» политолог Сергей Марков. По его словам, этот политик смог решить несколько важных задач в развитии республики, хотя ряд проблем все равно остался.

«Он на самом деле создатель Казахстана, его государственности. Назарбаев смог полностью сбалансировать отношения между русскими и казахами в стране, избежать конфликтов, уйти от этого. Во-вторых, он смог обеспечить хорошие отношения с Россией и посредством этого решить другие проблемы», — сказал Марков.

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Политолог отметил, что на счету Назарбаева и создание стабильной политической и экономической систем республики. Экономика страны обеспечивала рост уровня жизни казахстанцев после выхода из кризиса в 90-х годах. Он также создал новую столицу республики в Акмоле, которую позже переименовал в Астану, напомнил Марков.

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«Но несколько задач он не смог решить — обеспечить равенство прав русскоязычной и казахской общин. Все ключевые позиции в стране занимают казахские кланы», — пояснил он.

Помимо этого, по словам Маркова, Назарбаев не смог создать некоррумпированную систему в стране.

В пятницу, 18 января, стало известно, что политик перенес операцию на сердце. Эти данные подтвердил его пресс-секретарь. По его словам, операционное вмешательство прошло успешно.