Главврач Боткинской больницы рассказал о приобретенных навыках медиков

За три месяца пандемии коронавируса для медиков стали понятны механизмы развития заболевания и процессы, которые оно запускает.

О том, как медики справляются с COVID-19, рассказал главный врач Боткинской больницы Денис Гусев. По его словам, врачам стал понятен не столько сам вирус, сколько стали более понятными паталогические механизмы, которые этот вирус в организме вызывает.

«Мы научились совершенно четко диагностировать вирус. Мы научились проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями», — рассказал Гусев в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Понимая механизмы патогенеза, медики научились адекватно лечить различные формы течения коронавируса, начиная от острого респираторного заболевания кончая тяжелыми пневмониями, отметил Гусев.

«Вот это понимание пришло за эти три с небольшим месяца», отметил главврач Боткинской больницы.

ВОЗ считает, что необходимо дополнительно исследовать заразность бессимптомных случаев коронавируса. Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что «ключевой путь» в борьбе с распространением вируса — это выявление, изолирование и проведение тестирования людей с симптомами болезни.