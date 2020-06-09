Наводнения из-за дождей могут начаться в шести регионах России

Спасатели предупредили, что большая вода может прийти в низменные участки шести российских регионов из-за дождей. Опасная ситуация сохранится до 15 июня.

«В период с 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея <…> в Амурской области», — заявил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России Сергей Диденко. Его слова приводит сайт института.

Наводнения ожидают еще в трех регионах. Из берегов могут выйти реки Бикин и Уссури в Приморском крае, Шексна в Вологодской области и Солоница в Костромской области.

Паводки на Волге ученые ожидают в период с 8 по 11 июня. Сейчас гидрологическая обстановка на водохранилищах Волжско-Камского каскада развивается согласно прогнозу специалистов.

В конце мая рекордные ливни прошли в Московском регионе. От наводнения пострадали 92 участка и 15 домов в Подмосковье.