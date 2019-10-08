Навязчивый пациент башкирского травмпункта довел врача до рукоприкладства
Видеозаписи посещения больницы житель Ишимбая Артем Агапов выложил во «ВКонтакте». На первом видео он общается с двумя женщинами в медицинской форме. По словам Агапова, за день до этого ему обработали рану и установили дренаж, сказав сделать перевязку по месту жительства.
Он доехал на поезде до Ишимбая и обратился в больницу. В травмпункте ему отказали, заявив, что перевязка — это плановая процедура.
На видео пациент несколько раз спрашивает: «Вы отказываетесь меня принять?». Врач советует ему прийти на следующий день в поликлинику.
«Завтра суббота, а вдруг у меня заражение пойдет?» — возражает больной.
Врач на это говорит, что в приемном покое занимаются экстренными случаями, а перевязки не делают.
На втором видео пациент спорит с мужчиной в одежде хирурга. Во время съемки тот, по словам пациента, ударил его «в шею и в глаз». Врач заявил, что мужчина его провоцировал. Пациент попросил находившихся рядом жену и мать вызвать полицию. Также больной заявил, что от врача несет перегаром.
По данным группы «Черно-белый список Салават» во «ВКонтакте», инцидент произошел 4 октября. Пользователи разделились на два лагеря, одни поддержали врачей, напомнив, что травмпункт, действительно, место для экстренных больных, и отметив, что пациент ведет себя слишком нагло. Другие вспомнили, что врачи обязаны помочь человеку, несмотря ни на что. И вместо заполнения бумаг могли перемотать шею мужчине, который ехал из соседнего населенного пункта.