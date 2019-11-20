Навигация поможет не заблудиться при переходе на МЦД

До конца ноября заработают первые два диаметра МЦД, которые соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. На новые платформы можно перейти из метро или наземных станций. Для удобства пассажиров создали подробную систему навигации. О том, что именно поможет им не запутаться, рассказала «360» руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.

Она пояснила, что навигация будет располагаться как в Московском метрополитене, так и на станциях РЖД.

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«Конечно, по опыту запуска МЦК могу сказать, что проблемы всегда будут. Тем более, если это новые пассажиры, которые никогда не пользовались этим видом транспорта — ездили на авто и потом поняли, насколько им комфортнее, дешевле и быстрее добираться на общественном транспорте. В таком случае могут возникнуть сложности, как это было на МЦК. Мы в течение нескольких месяцев собирали пожелания и предложения наших пассажиров, и затем добавили более тысячи элементов навигации — ведь она не только на станциях пригородного сообщения, но и в метро», — пояснила она.

Лапушкина отметила, что уже сейчас в метро размещено более 100 тысяч элементов навигации, которые помогут пассажирам перейти на МЦД. В дальнейшем их число лишь увеличится.

«Если вдруг наши пассажиры видят, что им неудобно, они не понимают, как перейти, им не хватает какого-то указателя — очень важно, чтобы была обратная связь, чтобы к нам обращались. Мы все это анализируем, систематизируем и передаем нашим коллегам для того, чтобы улучшить ситуацию», — подчеркнула она.

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Эксперт также отметила, что все сотрудники Московских кольцевых диаметров в любой момент готовы помочь пассажиру, у которого возникли какие-то проблемы при использовании нового транспорта.

«Конечно, все наши сотрудники, которые работают на станциях, всегда подскажут и помогут, поэтому можно без проблем обращаться, спрашивать, как пройти — все расскажут и покажут. Это касается и работы наших кассиров. Мы открыты к общению, потому что понимаем, что это новый вид транспорта, и людям не так легко разобраться с самого начала, как им пользоваться», — сказала Лапушкина.

Она также подчеркнула, что у МЦД есть сайте, где не только содержится вся актуальная информация, но также есть тарифный калькулятор, который позволит каждому рассчитать индивидуальную стоимость его билетов и подобрать самый удобный маршрут лично для себя.

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