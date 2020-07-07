Навес на станции Тушино в Москве не выдержал урагана

«На станции Тушино из-за урагана произошло частичное повреждение навеса. На движение поездов ситуация не влияет», — привели в посте слова представителя Центральной пригородной пассажирской компании.

Синоптики предупреждали москвичей о резкой смене погоды. По прогнозу сильную жару заменит ливень, порывистый ветер и даже смерч. В Подмосковье решили подготовиться к урагану. Некоторые электросетевые компании ввели режим повышенной готовности на 7–8 июля.

Однако ливни и ураганы ожидаются не только в Москве и Подмосковье. Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что дожди пройдут там, где проходит условная линия столкновения воздушных масс разных температур.

Он объяснил, что именно на таком пересечении появляются облака, которые вызывают ливни и грозы. Так, ожидать дожди стоит в Твери, Архангельске, Салехарде, Чите и Хабаровске.