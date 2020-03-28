«Наверное, хочет устроить тусовку». В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина

Житель Петербурга, видимо, не мог пропустить солнечные выходные в Петербурге и сбежал из принудительного карантина. Теперь ему грозит уголовное наказание.

32-летний мужчина вернулся из Швейцарии, но дома положенные две недели не просидел. В итоге его поместили на принудительную изоляцию — в пансионат в поселке «Репино», на берегу Финского залива. Но он сбежал и оттуда — видимо, жить не мог без северной столицы.

Как рассказал 78.ру губернатор Петербурга Александр Беглов, у молодого человека скоро день рождения.

«Наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку. У нас одна женщина уехала на тусовку, в результате 15 человек заразила», — отметил градоначальник.

В итоге беглеца ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

За несоблюдение правил карантина по коронавирусу есть административная ответственность, но иногда дело может закончиться и уголовным наказанием — все зависит от последствий таких «побегов».

Накануне в одном из московских хостелов посетителей заперли на карантин. У них закончилась еда, и люди начали устраивать перепалки.