«Наверное, хочет устроить тусовку». В Ленинградской области мужчина сбежал из карантина
32-летний мужчина вернулся из Швейцарии, но дома положенные две недели не просидел. В итоге его поместили на принудительную изоляцию — в пансионат в поселке «Репино», на берегу Финского залива. Но он сбежал и оттуда — видимо, жить не мог без северной столицы.
Как рассказал 78.ру губернатор Петербурга Александр Беглов, у молодого человека скоро день рождения.
«Наверное, хочет где-то устроить какую-то тусовку. У нас одна женщина уехала на тусовку, в результате 15 человек заразила», — отметил градоначальник.
В итоге беглеца ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.
За несоблюдение правил карантина по коронавирусу есть административная ответственность, но иногда дело может закончиться и уголовным наказанием — все зависит от последствий таких «побегов».
Накануне в одном из московских хостелов посетителей заперли на карантин. У них закончилась еда, и люди начали устраивать перепалки.