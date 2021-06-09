Автоэксперт Роман Гуляев обсудил с RT принятие закона, который ужесточает наказание за вождение в пьяном виде.

По словам Гуляева, складывается впечатление, что автомобилистам «просто становится на все плевать» после лишения водительских прав, и они продолжают ездить с новой силой.

«Наверное, это (принятие закона. — Прим. ред.) к лучшему», — предположил специалист.

Принятый Госдумой закон увеличивает до трех лет срок лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.