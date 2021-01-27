Отмечается, что снят запрет на обслуживание посетителей в кафе и барах в ночное время, а требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку перестает быть обязательным.

Парламентарий отметила необходимость того, чтобы бизнес развивался, а отрасль общепита восстанавливалась, в частности те организации, которые работают во внеурочное время.

«Все должны работать. Наверное, это будет глоток свежего воздуха», — добавила член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.