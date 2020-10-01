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    01 октября 2020, 09:42

    Навальный заявил о планах вернуться в Россию

    Дарья Бунякова

    После лечения в берлинской клинике Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. При этом в интервью журналу Dеr Sрiеgеl он заявил, что не боится это сделать.
    Навальный заявил о планах вернуться в Россию

    «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — отметил Навальный.

    Алексей Навальный оказался под наблюдением врачей в больнице 20 августа. Политику резко стало плохо в самолете, который экстренно посадили в аэропорту Омска. Врачи диагностировали у пациента нарушенный обмен веществ, из-за чего подскочил уровень сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли в клинику «Шарите» в Германии.

    По словам властей Германии, в анализах Навального были найдены следы яда из группы нервно-паралитических веществ «Новичок». Москва отправила запрос в Берлин, но пока официального ответа и каких-либо доказательств отравления так и не получила.

    Во время лечения в клинике Навального посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Сама политик назвала визит частной встречей. Но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это была попытка политизации ситуации.

    Новости SMI.FM