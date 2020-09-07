Навальный вышел из комы. А был ли «Новичок»?

Доктор химических наук и один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк объяснил «360», какие последствия у отравления «Новичком». Химик уверен, что резкое ухудшение самочувствия Навального в самолете никак не связано с отравлением.

Леонид Ринк сообщил, что определить применение «Новичка» в случае с Алексеем Навальным очень просто: «На этот вопрос очень легко ответить, потому что „Новичок“ сделан так, чтобы в живых никого не оставалось».

Если российские и немецкие врачи давно заявили, что угроз здоровью политика нет, то смешно считать, что Навального отравили «Новичком», считает эксперт. При этом Ринк добавил, что существуют десятки лекарств антихолинэстеразного действия, которые похожи на «Новичок». После них также могут быть судороги и снижение нервной проводимости.

Любой яд в концентрации примерно в 400 раз ниже смертельной будет терапевтическим. То есть яд превращается в любое лекарство Леонид Ринк Доктор химических наук, химик-синтетик, технолог, биохимик, генеральный директор ООО МТПО «Интер-Вита», один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок».

Леонид Ринк уверен, что у Навального точно не отравление: «Приступ никак не связанный с отравлением — это 100%».

При этом эксперт напомнил: «Эти системы были на замену ядерному оружию, потому что дешевле и эффективнее». По словам Ринка, «Новичок» испытывали на площадках 700 на 700 километров.