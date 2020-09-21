Навальный потребовал вернуть ему одежду
Навальный отметил, что российские врачи передали его зарубежным специалистам «абсолютно голого». По его словам, та одежда является важным вещественным доказательством.
«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — подчеркнул он.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа. Ему стало плохо в самолете, из-за чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Омске. По итогам исследований омские врачи выяснили, что причиной внезапного ухудшения состояния Навального стало нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что именно могло его спровоцировать пока не ясно, однако никаких следов ядов, по данным омских медиков, не обнаружили в крови и моче блогера.
Позднее Навального перевезли в Германию, и правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков сообщило, что мужчину якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». При этом власти ФРГ не предоставили никаких доказательств версии об отравлении.