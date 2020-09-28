Навальный подтвердил визит Меркель в клинику

СМИ сообщили о тайном визите канцлера Германии Ангелы Меркель в клинику к Алексею Навальному. Позже информацию о встрече подтвердил сам оппозиционер.

«Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный в Twitter.

Ранее газета Spiegel со ссылкой на собственный источник сообщила, что Меркель в условиях полной секретности навестила Навального в клинике «Шарите». При этом никаких подробностей издание не привело.

Алексей Навальный оказался в больнице 20 августа, после того как ему резко стало плохо в самолете. Борт экстренно посадили в аэропорту Омска. Медики выяснили, что у пациента был нарушен обмен веществ, из-за чего резко изменился уровень сахара в крови. Спустя два дня Навального перевезли в клинику «Шарите» в Германии.

Позже власти Германии заявили, что в анализах политика нашли следы яда из группы «Новичок». Сейчас расследованием дела занимаются специалисты ОЗХО. Россия отправила запрос властям Германии, но пока официального ответа и каких-либо доказательств отравления так и не получила.