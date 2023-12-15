Общество 15 декабря 2023, 13:56 Навального вывезли из Владимирской области ФСИН: Навального увезли из Владимирской области РИА «Новости»

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Блогера-оппозиционера Алексея Навального* увезли из исправительной колонии за пределы Владимирской области в учреждение другого региона. Об этом сообщил в соцсети Х работавший у него юрист Вячеслав Гимади, сославшись на справку ФСИН.

В пресс-службе Навального* отметили только, что он «убыл за пределы Владимирской области». В объединенной пресс-служба судов региона РБК подтвердили эти данные.

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Блогер отбывает наказание по делу о мошенничестве. Его содержали в колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района. Однако с 6 декабря Навального* не было на видеосвязи во время заседаний суда, к нему не пускали адвокатов. Поначалу ФСИН обосновывала это перебоями со светом. Адвокаты сообщали, что ждали у входа в колонию, но безрезультатно. Позже им стало известно, что Навальный* больше не числится в этой колонии.

В СМИ появлялась информация о том, что его отправили в Москву для следственных действий по новому делу.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии желания и возможностей следить за судьбой Алексея Навального*.

* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.