15 декабря 2023, 13:56
Навального вывезли из Владимирской области
ФСИН: Навального увезли из Владимирской области
Блогера-оппозиционера Алексея Навального* увезли из исправительной колонии за пределы Владимирской области в учреждение другого региона. Об этом сообщил в соцсети Х работавший у него юрист Вячеслав Гимади, сославшись на справку ФСИН.
В пресс-службе Навального* отметили только, что он «убыл за пределы Владимирской области». В объединенной пресс-служба судов региона РБК подтвердили эти данные.
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Блогер отбывает наказание по делу о мошенничестве. Его содержали в колонии строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района. Однако с 6 декабря Навального* не было на видеосвязи во время заседаний суда, к нему не пускали адвокатов. Поначалу ФСИН обосновывала это перебоями со светом. Адвокаты сообщали, что ждали у входа в колонию, но безрезультатно. Позже им стало известно, что Навальный* больше не числится в этой колонии.
В СМИ появлялась информация о том, что его отправили в Москву для следственных действий по новому делу.
Ранее в Кремле заявили об отсутствии желания и возможностей следить за судьбой Алексея Навального*.
* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.
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ФСИН
Алексей Навальный
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