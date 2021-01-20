Навального предложили лишить российского гражданства
«В Советском Союзе была хорошая традиция — лишать гражданства и отправлять с голой жопой по миру», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин также напомнил, что Навальный не раз призывал западные страны ввести санкции против России и российской экономики, как после инцидента с «отравлением», так и задолго до этого. Подобные меры в первую очередь ударили бы по простым россиянам, отметил предприниматель.
По словам бизнесмена, Навальный перешел черту 27 ноября прошлого года, когда обратился к европейским политикам с очередной просьбой о санкциях. Это, безусловно, было бы на руку американским олигархам, желающим потуже набить карман, считает бизнесмен. В ответ на такое вредительство Пригожин предложил выгнать его из России.
«Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», — заявил он.
Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию в минувшее воскресенье, 17 января. Его задержали на паспортном контроле и доставили в СИЗО, где он будет до 2 февраля ожидать суда по замене условного срока по делу «Ив-Роше» на реальный.