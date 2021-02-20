Навального отправят в колонию. Суд изменил решение по его делу, но оставил реальный срок

Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный. Блогер уедет в колонию.

С учетом уже отбытого домашнего ареста и двух месяцев в СИЗО в колонии Навальный проведет 2,5 года.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился с августа прошлого года. Химкинский суд арестовал его на 30 суток из-за нарушений режима условной судимости, а 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде ему заменили условный срок на реальный.

ФСИН и прокурор просили исполнить реальное наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Блогеру засчитали год под домашним арестом в срок лишения свободы. У Навального есть две условные судимости за крупные хищения.

Сегодня состоится еще одно заседание по делу о клевете. Речь идет о комментариях блогера к ролику RT, в котором снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. По версии следствия, лживые слова Навального опорочили честь и достоинство героя видео.