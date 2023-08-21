Общество 21 августа 2023, 17:05 Научный сотрудник Чернокульский: количество ливней в Москве будет увеличиваться

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Научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обузова РАН Александр Чернокульский в беседе с изданием «Москва 24» сообщил об увеличении количества сильных ливней в российской столице.

По словам специалиста, затормозить этот процесс в ближайшие годы не получится. Все дело в глобальных изменениях климата.

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«Подмосковье тоже идет усиление, но в Москве к глобальному влиянию добавляется так называемый эффект города», — добавил Чернокульский.

Что касается снега, то его, как отметил ученый, больше не станет. Изменения климата отразятся только на дождях.