Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве | 360°

Общество 12 октября 2022, 12:01 Поделиться Telegram

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Viber Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве

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В Москве и Московской области ожидается повышение температур. Об этом изданию Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Связано это с тем, что в регион придет антициклон.

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«В конце воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление. Прогнозируется, что воздух будет перемещаться с юга и уже дневная температура повысится до 10-14 градусов. Погода будет хорошая, без осадков, будет много света», — сообщил синоптик.

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Он добавил, что антициклональная погода вернется в Москву и в Московскую область к концу этой недели.

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