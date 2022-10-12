Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве | 360°

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Мир
12 октября 2022, 11:59
Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»
Мир
12 октября 2022, 11:58
Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США
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Важное
12 октября 2022, 11:56
НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков
Важное
12 октября 2022, 11:55
Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины
Подмосковье
12 октября 2022, 11:54
Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку
Подмосковье
12 октября 2022, 11:51
Управляющая компания из Звенигорода снесет террасу на крыше дома по решению суда
Подмосковье
12 октября 2022, 11:49
Новая опция для обратной связи появилась на портале «Добродел» в Подмосковье
Важное
12 октября 2022, 11:46
Союзные силы предотвратили попытку ВСУ форсировать Днепр и высадиться в Запорожье
Общество
12 октября 2022, 11:34
Запорожскую АЭС не будут запускать в ближайшее время