Научная конференция «Ислам в московском регионе» прошла в Пушкине

В Пушкине прошла встреча, по итогам которой пополнится запас российских бибилиотек. В местном доме культуры состоялась третья межрегиональная научная конференция «Ислам в Московском регионе».

В числе участников конференции были председатель духовного управления мусульман Подмосковья, ведущие историки и краеведы, имамы мусульманских общин Пушкино, Краснозаводска, Яхромы. Они зачитали доклады по истории мусульман северо-восточной части региона.

«Традиционно, к каждой конференции выпускается сборник научных докладов. В этом году тоже, который поступает потом в библиотеки, используется в краеведческой, воспитательной работе. Ну, собственно это цель конференции — показать многообразие в единстве, наверное, очень важная задача, не только для современного Подмосковья, вообще для нашей страны», — сказал Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук.

Это уже третья по счету конференция. В этом году мероприятие приурочили к 90-летнему юбилею Московской области. Кстати, до начала основного блока, состоялось открытие фотовыставки «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России».