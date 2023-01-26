Эксклюзив 26 января 2023, 02:54 «Научиться есть и спать». Космонавт рассказал, что ждет непрофессионалов в космосе Космонавт Артемьев: непрофессионалу в космосе легче, но нужно научиться себя обслуживать

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Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на Международную космическую станцию Олег Артемьев рассказал «360» особенности пребывания в космосе непрофессионалов. Космонавт отметил, что это и сложнее и проще одновременно.

«С одной стороны сложнее, с другой стороны легче. Что им нужно, непрофессионалам? Уметь себя обслужить, научиться кушать, научиться спать и делать то, что они захотят. Какие-то эксперименты, которые им нравятся», — пояснил Артемьев.

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Профессиональные космонавты на станции делают то, что предусматривает летная программа, отметил Артемьев. Он уточнил, что профессионалы умеют управлять кораблем и станцией, и имеют на это разрешение.

Космонавт ведет блог, в котором рассказывает о жизни вдали от Земли. На это его сподвигла команда Роскосмоса, за что он ей благодарен. Популяризация космических профессий привела в российскую программу много людей, считает Артемьев. Командир корабля побывал в космосе три раза, всего 560 дней.