Научиться быть родителем. В Подмосковье провели форум для замещающих семей

В Подмосковье стартовал форум для замещающих семей. Новые проекты представили в Министерстве образования Московской области.

Сегодня в Московской области стартовал ежегодный форум для замещающих семей. Для приемных родителей организовали интересные лекции и продемонстрировали новые проекты Министерства образования региона.

«С 2011 года ежегодно на территории Подмосковья проходит форум для приемных родителей. Это связано с тем, что сегодня практически 15 тысяч подмосковных семей воспитывают приемных детей. Абсолютный приоритет — это семейное устройство. <…> Сегодня форум посвящен последним проектам Министерства образования Московской области, которые мы внедряем в нашу практику вместе с приемными родителями и некоммерческими организациями. Также мы подведем итоги конкурса проектов самих приемных родителей, и у нас будут интересные секции, посвященные здоровью, счастью, образованию и, конечно, психологической безопасности», — рассказала заместитель министра образования Московской области Елена Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

Особо организаторы форума выделили тему развития школ для приемных семей. Сегодня в московском регионе открыты 73 такие школы. Будущих родителей перед поступлением в учреждение тестируют — в зависимости от результатов каждому подбирается образовательная программа. Основной курс рассчитан на 80 часов, а опытные родители могут прослушать лишь интересующие их лекции.

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Через школу приемных родителей прошли тысячи семей. Многие из них стали наставниками и учителями университета приемных родителей.

«Очень интересный проект, который сейчас набирает популярность в муниципалитетах, — это наставничество, когда семья, которая только-только взяла приемного ребенка, получает наставника в виде уже опытной семьи. Конечно, есть органы опеки и службы сопровождения, но очень важно чувствовать себя равным среди равных, чувствовать поддержку такого же, как ты», — отметила Елена Болатаева.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Подмосковье 96% всех детей-сирот воспитываются в семьях, а за последние годы был закрыт 31 детдом, причем ни один из них по формальной причине.

«Сегодня 96% всех детей-сирот воспитываются в семьях. Поэтому, конечно, мы должны быть вместе, должны быть одной командой», — подчеркнула замминистра.

Источник фото: телеканал «360»

Особенность форума — совмещение теоретических и практических занятий. Все участники не только получат полезную информацию, но и смогут попробовать применить знания на практике. Причем новые сведения будут доступны не только присутствующим — обо всех нововведениях родителям, которые не смогли посетить форум, расскажут в клубах для приемных родителей. Они есть уже в каждом муниципалитете региона.

«Конечно, собрать всех родителей на одной площадке очень сложно, поэтому сегодня здесь присутствует, скажем так, актив приемных родителей, которые будут транслировать полученную информацию дальше. Сейчас на территории Подмосковья уже в каждом муниципальном образовании есть клуб для приемных родителей», — заключила Болатаева.