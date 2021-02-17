Научить верить в Бога: в Екатеринбурге создали учебник православия

Свердловская епархия разработала для учеников четвертого класса учебник по основам православия. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Основы православия» является добровольным модулем предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Несмотря на то, что данный модуль среди школьников не обладает особой популярностью (для изучения его выбирают всего 14% детей), проект реализуется по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава Екатеринбургской епархии владыка Евгений отметил, что главной задачей издания является воспитание религиозно грамотного человека.

«Бывает, что школа в целях оптимизации склоняет родителей к выбору удобного для школы модуля. Наша работа будет направлена на недопущение таких случаев, так как это нарушение прав учащихся», — пояснил он.

На данный момент книга уже готовиться к передаче на экспертизу. Учебник должен поступить в школы 1 сентября 2021 года.