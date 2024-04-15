Общество 15 апреля 2024, 11:46 Nature: ученые подтвердили, что физическая активность может замедлять старение

Читать 360tv в

Ученые провели исследование в попытке открыть путь к долголетию. Итоги показали, что физическая активность действительно замедляет процессы изменения организма, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Nature.

Специалисты поручили группе испытуемых ежедневно выполнять умеренные и энергичные упражнения. В результате у участников снизился уровень определенного типа жиров, связанного со старением, добавило «ФедералПресс».