Общество 04 марта 2024, 19:18 Nature Metabolism: ученые зафиксировали полезные последствия голодания для здоровья

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Ученые провели исследование и выяснили, что после длительных периодов голодания в организме происходят значительные изменения, полезные для здоровья. Об этом сообщил сайт Nature Metabolism.

Специалисты установили, что во время голодания организм меняет источник энергии и переходит к использованию собственных жировых запасов. Так, организм переключал источники энергии с глюкозы на жир, хранящийся в организме, в течение первых двух или трех дней голодания.

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Как сообщила «Свободная пресса», добровольцы эксперимента потеряли в среднем 5,7 килограмма как жировой, так и мышечной массы.