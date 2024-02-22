Общество 22 февраля 2024, 12:47 Nature: леса Амазонки необратимо изменятся к 2050 году

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Уже к 2050 году около 50% всех тропических лесов Амазонки ждут необратимые изменения. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на Nature.

По данным издания, в настоящее время землеиспользование в их районе ведет к частичному уничтожению уникальной флоры. В регионе незаконно рубят деревья и добывают полезные ископаемые, а также охотятся на диких животных. Все это негативно сказалось на экологической обстановке. И в результате это негативно скажется на климате.

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В частности, ускорятся процессы глобального потепления, измененится количество осадков, а также их сезонность, удлиннение сухого сезона и накопленный ущерб от уничтожения лесов.

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