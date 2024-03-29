Общество 29 марта 2024, 13:30 Nature Communications: депрессия и проблемы со сном провоцируют быстрое старение мозга

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Ученые выяснили, какие факторы провоцируют ускоренное старение мозга. В рамках исследования эксперты изучили образ жизни 40 тысяч добровольцев и проанализировали снимки головного мозга. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Nature Communications.

Так, угасание памяти способны вызывать высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, а также наличие сахарного диабета и лишнего веса.

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На когнитивные функции негативно влияют депрессия, курение, употребление спиртного, проблемы со сном. Кроме того, причинами могут быть нарушения слуха, плохое питание и отсутствие физической активности, добавил Petrograd.