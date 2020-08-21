Натуралист назвал полезное качество комаров

Британская компания Oxitec работала над созданием генномодифицированных комаров — их хотят проверить на способность стать альтернативой распылению инсектицидов.

Баженов не исключил, что человек также мог появиться благодаря генной модификации.

«Не исключено, что когда-то многие сотни-тысячи лет назад, и мы были кем-то генномодифицированными существами, кто был поумнее нас на тот момент. И для кого-то представляли угрозу, и даже сейчас мы видим, что многие виды уступили нам место на планете, потому что мы — как генномодифицированные обезьянки — оказались исключительно въедливыми и всех на своём пути уничтожаем. Теперь мы подходит к тому уровню, на котором находились наши создатели. И сами начинает потихонечку что-то генномодифицировать», — пояснил натуралист.