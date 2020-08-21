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    21 августа 2020, 15:26

    Натуралист назвал полезное качество комаров

    Анастасия Кременчугская

    Тимофей Баженов, натуралист, телеведущий, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, какая польза от комаров. По его словам, они борются с насекомыми, которые переносят опасные заболевания.

    Британская компания Oxitec работала над созданием генномодифицированных комаров — их хотят проверить на способность стать альтернативой распылению инсектицидов.

    Баженов не исключил, что человек также мог появиться благодаря генной модификации.

    «Не исключено, что когда-то многие сотни-тысячи лет назад, и мы были кем-то генномодифицированными существами, кто был поумнее нас на тот момент. И для кого-то представляли угрозу, и даже сейчас мы видим, что многие виды уступили нам место на планете, потому что мы — как генномодифицированные обезьянки — оказались исключительно въедливыми и всех на своём пути уничтожаем. Теперь мы подходит к тому уровню, на котором находились наши создатели. И сами начинает потихонечку что-то генномодифицировать», — пояснил натуралист.

    Новости SMI.FM