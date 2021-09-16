Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Натура Сиберика», одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Ирины Трубниковой. Женщина является совладелицей этой компании и первой женой основателя бренда Андрея Трубникова, который скончался в январе.

Из информации в картотеке арбитражных дел следует, что иск поступил в суд в четверг и пока не принят к рассмотрению, отметило РИА «Новости».

В карточке дела третьим лицом указана головная структура группы — ООО «Первое решение». Пока не сообщаются основания исковых требований.

В компании Natura Siberica в августе разгорелся корпоративный конфликт из-за смены руководства, которое произошло после смерти основателя компании — Андрея Трубникова.

Трубников скончался в январе 2021 года от коронавируса, ему был 61 год. Еще в начале 2000-х, он создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а позже и Natura Siberica. Первый одноименный магазин появился в Москве в 2012 году.

В начале сентября стало известно, что компания Natura Siberica приостановила работу 80 своих розничных магазинов, а также остановила выпуск продукции. Причиной стал разрыв лицензионного контракта с эстонской компанией OU Good Design. Этой компании принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.