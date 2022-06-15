Российский национальный проект «Жилье и городская среда» останется неизменным, несмотря на задачи по восстановлению инфраструктуры Луганской и Донецкой народных республик. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«В настоящее время вопрос пересмотра нацпроекта „Жилье и городская среда“ в связи с задачами по восстановлению и развитию ДНР и ЛНР не обсуждается, формирование проекта федеральной адресно-инвестиционной программы на следующие пять лет ведется с учетом потребностей Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Задачи по обеспечению россиян жильем, улучшению качества городской среды реализуют по ранее согласованному плану, подчеркнули в Минстрое.

Сайт Минстроя РФ взломали неизвестные хакеры в ночь с 5 на 6 июня. В ведомстве заверили, что личные данные пользователей находятся под защитой, их конфиденциальность не пострадала, отметил RT.