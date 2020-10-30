Нацпарк Приморья заснял «объятия» редчайших леопардов

Редчайшие леопарды устроили утренние объятия и попали в объектив фотоловушки. Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае поделились видео с хищниками.

«На уникальных кадрах из дикой природы видно, как маленький леопард подходит к своей маме, а та нежно обхватывает его голову лапами и начинает целовать мордочку, заботливо наводя малышу „утренний марафет“», — отметили на сайте нацпарка.

Фотоловушке удалось заснять дальневосточных леопардов, которые являются самыми редкими в мире крупными кошками. Хищники занесены в Красную книгу. По словам специалистов нацпарка, поведение леопардов, продемонстрированное на видео, характерно для них. При это раньше заснять подобное не получалось.

«На видео мы наблюдаем, как мать вылизывает мордочку котенку. Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях», — пояснила сотрудница отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

Она добавила, что маленькому леопарду на видео около пяти-шести месяцев. В таком возрасте котята еще находятся рядом с матерью. Самки дальневосточного леопарда заботятся о своих детенышах в течение полутора лет.

Заснятые кадры уже включили в полнометражный документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека». О выходе работы режиссера Александра Мельникова обещали сообщить позже.